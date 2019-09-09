В России могут установить минимальную цену на сигареты

В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на табачные изделия. По мнению парламентариев, это поможет снизить доступность сигарет и убрать с рынка контрафактную продукцию.

В данный момент минимальная цена устанавливается индивидуально для каждой марки. Единую же стоимость будет рассчитывать не производитель, а государство, и она будет меняться каждый год в зависимости от ставки акциза и НДС.

«Должен быть определенный и единый минимум, меньше которого легальная пачка сигарет стоить не может. Девяносто пять процентов всех сигарет сейчас не стоят дешевле 90 рублей, так что мы могли бы, например, установить цену 85 рублей. Это, кстати, снизит доступность табачных изделий в том числе», - объяснил «Парламентской газете» первый зампред комитета думы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

По его словам, нововведение должно пресечь ввоз в страну контрабандных и контрафактных сигарет. Катасонов уточнил, что только в 2018 году на российском рынке таких табачных изделий было 80%. Из-за отсутствия единой минимальной цены, отметил он, полиция также не может рассчитать ущерб бюджету от подобных действий.

Ранее для борьбы с нелегальной табачной продукцией в России ввели цифровую маркировку сигарет. Предполагается, что немаркированный табак исчезнет с рынка к июлю 2020 года.