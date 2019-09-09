Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России могут установить минимальную цену на сигареты

Анна Касаткина
15:30 09.09.2019
В случае реализации инициативы определять стоимость и ежегодно менять ее в зависимости от налоговой нагрузки будет государство, а не производители.
В России могут установить минимальную цену на сигареты
© Фото: CHROMORANGE Bilderbox Globallookpress

В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на табачные изделия. По мнению парламентариев, это поможет снизить доступность сигарет и убрать с рынка контрафактную продукцию.

В данный момент минимальная цена устанавливается индивидуально для каждой марки. Единую же стоимость будет рассчитывать не производитель, а государство, и она будет меняться каждый год в зависимости от ставки акциза и НДС.

«Должен быть определенный и единый минимум, меньше которого легальная пачка сигарет стоить не может. Девяносто пять процентов всех сигарет сейчас не стоят дешевле 90 рублей, так что мы могли бы, например, установить цену 85 рублей. Это, кстати, снизит доступность табачных изделий в том числе», - объяснил «Парламентской газете» первый зампред комитета думы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

По его словам, нововведение должно пресечь ввоз в страну контрабандных и контрафактных сигарет. Катасонов уточнил, что только в 2018 году на российском рынке таких табачных изделий было 80%. Из-за отсутствия единой минимальной цены, отметил он, полиция также не может рассчитать ущерб бюджету от подобных действий.

Ранее для борьбы с нелегальной табачной продукцией в России ввели цифровую маркировку сигарет. Предполагается, что немаркированный табак исчезнет с рынка к июлю 2020 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата08.09.2019, 20:28
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Дата09.09.2019, 01:17
Российские военные проведут наблюдательный полет над Польшей
Дата09.09.2019, 12:17
В Минспорте РФ оценили выступление Медведева на US Open
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата09.09.2019, 12:35
Войска ЮВО усилены новейшими танками Т-90А
Дата09.09.2019, 00:00
Хрупкий мир: Минобороны РФ рассекретило документы о подписании Пакта о ненападении
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
23:00 В стране и мире
Видео
Путин поддержал Памфилову после нападения
16:43 Армия
Видео
Шойгу поздравил Казанское суворовское военное училище с 75-летием
00:43 В стране и мире
Видео
Катер с пассажирами потерпел крушение около Судака
06:52 В стране и мире
Движение в центре Москвы перекроют из-за проведения Дня города
15:07 В стране и мире
Видео
В Подмосковье почтили память спецназовцев, погибших в Бесланской школе
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Арт-директор Билана прокомментировал необычное выступление артиста в Самаре
Овощное противостояние: эксперт оценил возможную опасность салата из огурцов и помидоров
Видео
«Бесплатное мясо»: миллионы мух атаковали село в Челябинской области
Телеканал «Звезда» объявляет конкурс «#ЗагадкиТолстого»
Видео
Спасение человека во время шторма в Ялте попало на видео
Видео
Байкер мощно пнул автомобиль на трассе и мгновенно был наказан: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.