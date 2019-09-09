В СК РФ призвали арестовать напавшего на Памфилову

Следователи предъявили обвинение в разбое мужчине, который напал на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову в ее доме. В СК призвали заключить мужчину под стражу.

По словам пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юноны Царевой, нападавшему грозит до 12 лет колонии по обвинению в разбое с незаконным проникновением в жилище.

«Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 6 ноября», - сообщила она.

Злоумышленник проник в частный дом Эллы Памфиловой, расположенный в подмосковной Истре, в ночь на 6 сентября. Мужчина несколько раз ударил главу ЦИК РФ электрошокером. Памфиловой удалось отбиться от злоумышленника, после чего тот скрылся. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК («Разбой»).

Президент РФ Владимир Путин выразил поддержку Элле Памфиловой. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства позвонил главе ЦИК РФ сразу после рабочего совещания.