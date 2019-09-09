В Британии отменили полторы тысячи рейсов из-за забастовки пилотов

Британская авиакомпания British Airways отменила полторы тысячи рейсов из-за забастовки пилотов, которая начнется в ночь на понедельник и продлится двое суток. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте авиаперевозчика.

«Если ваш рейс был отменен, не приезжайте в аэропорт. Вы можете переоформить билеты или подать запрос на выплату компенсации на сайте компании», - информирует British Airways.

В понедельник, 9 сентября, и во вторник, 10 сентября, пилоты British Airways проведут забастовку, которая затронет 280 тысяч пассажиров. Причиной стачки стали требования летчиков о повышении заработной платы и улучшении условий труда.