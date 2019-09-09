В «Ленкоме» сообщили о состоянии Захарова после выписки из больницы

Директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал о состоянии режиссера и художественного руководителя театра Марка Захарова, который перенес воспаление легких. По его словам, Захарова выписали и он направляется домой.

«Хочет, по крайней мере хотел, даже сегодня уже на работу прийти. Но попросили, чтобы он еще хоть день-два дома побыл», - сообщил Варшавер «Звезде» 9 сентября.

Он добавил, что Захаров чувствует себя хорошо, однако в театре считают, что ему необходима реабилитация. При этом сам режиссер уже готов продолжить работу над новым спектаклем.

О госпитализации Захарова СМИ сообщили 20 августа. Тогда у художественного руководителя «Ленкома» диагностировали двустороннее воспаление легких, его состояние оценивалось как тяжелое.