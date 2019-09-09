Шойгу пригласил французских военных принять участие в параде Победы в 2020 году

Министр обороны РФ Сергей Шойгу пригласил французских военнослужащих принять участие в параде Победы в Москве, который пройдет в следующем году. Соответствующее заявление было сделано после переговоров в формате «2+2» (министры иностранных дел и обороны) в Москве.

«Будем рады видеть госпожу Парли и французских военнослужащих на параде на Красной площади в честь 75-й годовщины нашей общей победы над фашизмом», - сказал Шойгу.

В ходе переговоров глава российского военного ведомства также подчеркнул, что необходимы симметричные шаги для недопущения гонки ракетных вооружений в Европе из-за неопределенности в отношении будущего Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений.

В свою очередь, глава российского МИД отметил, что на переговорах сторонам удалось договориться о совместной борьбе с оставшимися в Сирии террористами.

В ходе переговоров министр обороны Франции Флоранс Парли передала министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу в дар фотографию французского авиаполка «Нормандия-Неман».

В свою очередь, глава российского военного ведомства подарил сегодняшний номер газеты «Красная звезда», в котором была опубликована фотография летчиков «Нормандии-Немана» от 1 января 1943 года, а также рассказывалось о том, как после терактов в столице Франции и ее пригороде, произошедших в ноябре 2015 года, российские летчики в Сирии в знак солидарности с французским народом наносили надписи «За Париж» на авиабомбы самолетов ВКС России перед их боевыми вылетами для нанесения ударов по террористам.