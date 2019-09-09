Песков объяснил неприезд Путина в аэропорт к освобожденным в Украине гражданам

Президент России Владимир Путин не приехал в аэропорт встретить освобожденных по договоренностям между Москвой и Киевом, потому что это не является прерогативой главы государства, заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

Путин прошел свою часть пути, для того чтобы этот обмен смог состояться.

«Именно это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт», - пояснил Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему президент не приехал встречать освобожденных Украиной граждан России.

Российская и украинская стороны освободили по 35 осужденных и задержанных граждан обеих стран. Обмен заключенных состоялся в минувшую субботу, 7 сентября.