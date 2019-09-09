Песков объяснил неприезд Путина в аэропорт к освобожденным в Украине гражданам
Обмен заключенных состоялся в минувшую субботу, 7 сентября.
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Президент России Владимир Путин не приехал в аэропорт встретить освобожденных по договоренностям между Москвой и Киевом, потому что это не является прерогативой главы государства, заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
Путин прошел свою часть пути, для того чтобы этот обмен смог состояться.
«Именно это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт», - пояснил Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему президент не приехал встречать освобожденных Украиной граждан России.
Российская и украинская стороны освободили по 35 осужденных и задержанных граждан обеих стран. Обмен заключенных состоялся в минувшую субботу, 7 сентября.