Арт-директор Билана прокомментировал необычное выступление артиста в Самаре

Зрители оказались в недоумении из-за странного поведения российского артиста Димы Билана во время выступления в Самаре, утверждает портал RuPosters.

В частности,утверждается, что Билан часто ложился на сцену, пил много воды и даже несколько раз ронял микрофон из рук.

Многочисленные видео с концерта были опубликованы в социальных сетях.

В свою очередь, представитель артиста, его арт-директор Дмитрий, заявил «Звезде», что с певцом все хорошо. Он также призвал «не вестись» на слухи из Интернета. Сам певец свои действия никак не прокомментировал.