В Госдуме объяснили, кого могут начать штрафовать за ложный вызов скорой помощи

Действующие штрафы за ложный вызов скорой помощи не останавливают звонящих без причины, поскольку реальной судебной практики по таким делам нет. С таким заявлением выступил член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Федот Тумусов, который прокомментировал возможное введение ответственности за ложные звонки.

Оплачивать расходы могли бы страховые компании, но договор, который они заключают со своими клиентами, исключает подобные страховые случаи.

«Медицинская страховая компания, когда человек находится на лечении, должна все компенсировать, но наши медицинские страховые компании работают немного по-другому. Обычная компания может выплатить компенсацию, если такой страховой случай, как ложный вызов, предусмотрен договором, а если нет - то с какой стати страховая компания должна оплачивать это?» - заявил Тумусов.

По мнению депутата, отсеивать ложные вызовы должен диспетчер неотложки, который принимает их по телефону. Согласно статистике, которую привел парламентарий, это успешно происходит в 90% случаев.

«Диспетчер, если он профессионал, определяет, ложный это вызов или у человека действительно проблемы. Если вы его убедили, что вам плохо, бригада приехала, а дверь закрыта и вас дома нет или вы вызвали помощь на другой адрес - то это телефонное пиратство, и за него надо наказывать, а если вам стало плохо, вы вызвали врачей, и они помогли, просто положив вам валидол под язык, - то это другое», - уверен парламентарий.

По словам депутата, новая инициатива не призвана запугать пациентов или лишить их возможности получать своевременную и квалифицированную медицинскую помощь.