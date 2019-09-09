Министр обороны Франции подарила Шойгу фото легендарного авиаполка «Нормандия-Неман»

В ходе переговоров министр обороны Франции Флоранс Парли передала министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу в дар фотографию французского авиаполка «Нормандия-Неман», опубликованную в газете «Ле Пуан» в июне 1944 года.

«Вот "Нормандия-Неман". Это фото французской газеты "Ле Пуан" от июня 1944 года», - сказала Парли, передавая снимок.

В свою очередь, глава российского военного ведомства подарил сегодняшний номер газеты «Красная звезда», в котором была опубликована фотография летчиков «Нормандии-Немана» от 1 января 1943 года, а также рассказывалось о том, как после терактов в столице Франции и ее пригороде, произошедших в ноябре 2015 года, российские летчики в Сирии в знак солидарности с французским народом наносили надписи «За Париж» на авиабомбы самолетов ВКС России перед их боевыми вылетами для нанесения ударов по террористам.