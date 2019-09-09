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В гробнице в Туве нашли «смартфон»

Кристина Волкова
13:52 09.09.2019
Необычный предмет был найден на глубине 17 метров в могиле молодой женщины.
© Видео: YouTube © Фото: siberiantimes.com

В Республике Тыва археологи обнаружили предмет прямоугольной формы, напоминающий современный смартфон. Предположительно, по мнению ученых, возраст находки может составлять более 2100 лет.

Необычный черный «iPhone», как ученые прозвали найденный предмет, был найден на глубине 17 метров в могиле молодой женщины в месте, названном «Русская Атлантида». Речь идет о некрополе Ала-Тей в так называемом Саянском море - гигантском водохранилище, находящемся вверх по течению от крупнейшей в России Саяно-Шушенской гидроэлектростанции.

Считается, что захоронение имеет отношение к древнейшей империи Хунну - кочевому народу, который проживал в регионе с третьего века до нашей эры до конца первого века нашей эры.

Отмечается при этом, что ранее в регионе было невозможно полноценно провести раскопки, так как на этом месте располагается водохранилище, и только несколько раз в год, в очень жаркие месяцы, оно пересыхает.

При этом, как стало известно в ходе проведенного исследования, находка оказалась вовсе не доисторической технологией, а простой пряжкой для ремня, украшенной драгоценными камнями и перламутром, передает Siberian Times. Ее размер составляет 18 на 9 сантиметров, а сам пояс, от которого сохранились лишь отдельные части, украшен монетами ушу, которые изготавливались в Китае более 2100 лет назад. Именно эти монеты, по словам ученых, позволили наиболее точно установить возраст могилы, останков и найденных в ней предметов.

Найденные же останки женщины, которую ученые прозвали Наташей, еще предстоит детально изучить. Всего в месте раскопок были найдены еще 110 захоронений, а также предметы быта, одежда и глиняные предметы.

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