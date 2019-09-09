В Кремле оценили результаты единого дня голосования

Результаты прошедших в стране выборов опровергают размышления некоторых политологов о протестном голосовании. С таким заявлением перед журналистами выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

С середины июля в столице прошли несогласованные акции в поддержку несостоявшихся кандидатов на выборы в Мосгордуму. В общей сложности сотрудники полиции задержали около 1,7 тысячи их участников. Возбуждено несколько уголовных дел об организации и участии в массовых беспорядках и нападениях на сотрудников полиции.

«Результаты выборов свидетельствуют о том, что все размышления политологов о протестном голосовании, они не подтвердились», - заявил Песков.

Комментируя возможное вмешательство в российские выборы со стороны администрации социальной сети Facebook и поискового сервиса Google, представитель Кремля отметил, что этими вопросами занимаются члены специально созданной комиссии.

Ранее замглавы ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что некоторые материалы, размещенные на ресурсах Facebook и Google, содержали политическую рекламу.

«Мы надеемся, что будет абсолютно непредвзятое рассмотрение этого вопроса, со всеми нюансами и аспектами. Комиссия специально для этого и создана, чтобы профессионально такие вопросы рассматривать, они актуальны, они важны, дождемся выводов этой комиссии», - заключил пресс-секретарь российского президента.

Результаты состоявшихся в России выборов принесли успех политической партии «Единая Россия», считает Песков.

«В целом прошедшая избирательная кампания по России была весьма и весьма успешной для партии "Единая Россия". Где-то мест больше, где-то мест меньше, но в целом по стране партия показала свое политическое лидерство», - подытожил пресс-секретарь Владимира Путина.

В единый день голосования, 8 сентября, выборы разного уровня проходили в 85 регионах РФ. Россияне выбирали кандидатуры губернаторов, мэров, состав законодательных собраний, а также довыбирали депутатов Государственной думы Российской Федерации.