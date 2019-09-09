Уничтожен ответным огнем: первые кадры с места перестрелки в Чечне

Опубликованы первые видеокадры с места нападения на патруль ГИБДД в Чечне. Сотрудникам полиции удалось ликвидировать нападавшего, после того как он открыл по ним стрельбу. Инцидент произошел этим утром на Петропавловском шоссе в Ленинском районе чеченской столицы.

«Сотрудники УГИБДД МВД по республике остановили автомашину марки Ford. Водитель машины произвел выстрел из пистолета в сторону сотрудников полиции. Они открыли ответный огонь, в результате чего водитель машины получил ранения, от которых скончался», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Как уже удалось установить следствию, водитель машины - уроженец Надтеречного района Чечни Усман Азиев 2001 года рождения. На месте трагедии сейчас работает оперативно-следственная группа, которая устанавливает все обстоятельства случившегося.