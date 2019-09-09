Помощник Зеленского рассказал о тональности телефонного разговора с Путиным

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что телефонный разговор Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина прошел без повышенных тонов, вежливо и на равном уровне.

Звонок состоялся по инициативе украинской стороны в субботу, 7 сентября. В этот же день между двумя государствами состоялся обмен заключенными в формате «35 на 35». Российской стороной были отпущены из-под стражи украинский режиссер Олег Сенцов, а также нарушившие российскую границу украинские моряки. Украина отправила бортом журналиста Кирилла Вышинского.

В ходе разговора Путин и Зеленский отметили, что освобождение осужденных имеет большое значение для нормализации отношений сторон.

«За тот срок, который я вижу - а я бываю на многих переговорах, - позиция нашего президента, отношение к нему, его умение вести переговоры не предусматривают, чтобы кто-то с ним вел себя невежливо. Это был равный разговор двух президентов», - заявил Ермак в интервью изданию «Украинская правда».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал конкретные шаги, которых Москва ждет в дальнейшем от Киева. Помимо освобождения заключенных на Украине, речь идет об исполнении минских договоренностей.