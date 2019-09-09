Овощное противостояние: эксперт оценил возможную опасность салата из огурцов и помидоров

Овощной салат из огурцов и помидоров безопасен для здоровья, вопреки расхожему мнению о несочетаемости этих сезонных овощей. С таким заявлением выступил доктор биологических наук профессор Алексей Москалев.

Он прокомментировал ряд предположений, выдвинутых сторонниками антисалатной диеты. В числе их главных доводов - разрушение витамина С, к которому приводит сочетание огурца и помидора в одной тарелке. Причина всему аскорбиназа - фермент, в изобилии содержащийся в огурце и расщепляющий витамин.

«Во-первых, эти овощи в салате нарезаны кусочками, и значит, поверхность соприкосновения помидоров и огурцов минимальная. Во-вторых, фермент аскорбиназа и аскорбинка в салате взаимодействуют между собой обычно недолго. За это время существенное количество витамина С разрушиться не может. Но даже его полное разрушение не страшно, так как есть масса продуктов, в которых аскорбинки гораздо больше, и в их составе вы ее получите без труда», - цитирует сайт aif.ru заявление биогеронтолога Москалева.

Помидоры вовсе не являются чемпионами по содержанию витамина С, напоминает эксперт. В ста граммах этого овоща содержится примерно 20% от суточной нормы. Гораздо большую и ощутимую пользу организму человека приносит ликопин - красный краситель и антиоксидант, который предотвращает развитие онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых патологий и старение.