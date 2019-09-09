Google и Facebook ответили на претензии по нарушению избирательного законодательства РФ

Компании Google и Facebook ответили на претензии Роскомнадзора и Государственной думы о распространении политической рекламы в «день тишины», 7 сентября, и в день выборов, 8 сентября.

В частности, первая американская компания заявила, что поддерживает ответственную политическую рекламу, исходя из того, что она будет соответствовать местным законодательным требованиям. При этом в Google не ответили, планирует ли представитель компании прийти на заседание парламентской комиссии по расследованию иностранного вмешательства в дела и выборы в России.

В Facebook, в свою очередь, заявили, что ответственность за соблюдение местных законов полностью несут рекламодатели, размещающие свой контент в социальной сети.

«Если мы получаем обращение о том, что та или иная реклама нарушает местное законодательство, мы рассматриваем его и принимаем соответствующие меры», - сообщили в пресс-службе компании, передает Reuters.

Ранее Роскомнадзор заявил, что на рекламных площадках Google и Facebook были зафиксированы случаи распространения политической рекламы в «день тишины» в России, 7 сентября, а также в сам день выборов, 8 сентября. В ведомстве подчеркнули, что это можно расценивать как вмешательство во внутренние дела России.