Вышинский уверен, что в СБУ понимали абсурдность дела против него

Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный из-под ареста 28 августа по решению суда в Киеве, заявил, что в Службе безопасности Украины понимали абсурдность предъявленных ему обвинений.

Он отметил при этом, что поводом для его ареста и возбуждения уголовного дела послужила статья, готовившаяся для публикации на портале о ситуации в канонической Украинской православной церкви. Вышинский также подчеркнул, что до сих пор не понял, где связь между этой статьей и подрывной деятельностью против Украины, а также воздействием России, когда в материале указывается мнение двух украинских сил: политолога и самой УПЦ.

«Действительно, мы работали по стандартам, поэтому я был совершенно спокоен, когда я читал материалы дела, предъявленные мне обвинения, я был спокоен - конечно, это был бред. Более того, сами люди в СБУ осознавали, что это такая, мягко говоря, абсурдная история», - заявил Вышинский в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Журналист также добавил, что эпизод с публикацией данной статьи не был включен в обвинительный акт. Что касается обысков в офисе РИА Новости Украина, Вышинский заявил, что целью было не найти что-то, а разгромить редакцию.

«Когда я потом видел картинку обыска, у меня было такое ощущение, что да, конечно, было важно меня арестовать, посадить в тюрьму, но не менее важным было разрушить работу редакции. Они просто ломали, но не искали», - сказал Вышинский.

Журналист также в ходе пресс-конференции заявил о своем намерении остаться в профессии.

«Если не выгонят, буду работать. Я хочу заниматься журналистикой, тем более что у меня появился новый опыт», - подтвердил он.

Напомним, 7 сентября Москва и Киев обменялись удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». Среди освобожденных с российской стороны стали Олег Сенцов и 24 украинских моряка. В этот же день в Россию прилетел Кирилл Вышинский.

Журналист был арестован в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке республик Донбасса и госизмене. Украинский суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей, а 28 августа он был освобожден из-под стражи.