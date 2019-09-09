Шойгу заявил о готовности МО РФ наладить максимально тесные связи с Францией

Минобороны России готово наладить тесное сотрудничество с французскими коллегами и сделать его настолько доверительным, насколько готовы французские военные. С таким заявлением выступил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу во время встречи с французской коллегой Флоранс Парли.

До этого министры провели обстоятельный разговор, в ходе которого обменялись мнениями по массе тем, касающихся общих интересов двух стран и вопросов стратегической безопасности в Европе.

«Возобновить контакты двух военных ведомств было решено президентами России и Франции на встрече в Брегансоне. Казалось бы, после этого прошло не так много времени, но мы проделали уже достаточно хороший путь для того, чтобы сблизить наши взгляды», - заявил министр обороны РФ.

По мнению Шойгу, переговоры глав генштабов, которые состоялись немногим ранее, подтверждают обоюдный настрой сторон на дальнейшее сотрудничество. В ходе переговоров Сергей Шойгу и Флоранс Парли договорились наметить направления для дальнейшего развития двусторонних контактов.

«Мы внимательно изучили высказанные Вами 3 сентября оценки и предложения. Практически по всем вопросам наши позиции близки. Конечно, полного совпадения мнений быть не может, однако, полагаю, основа для уважительного разговора и готовности к диалогу по урегулированию разногласий - налицо», - добавил российский министр.

В своем ответном слове глава оборонного ведомства Франции призналась, что впервые находится в Москве, и поблагодарила российскую сторону за радушный прием.

«Понимаю, какой это важный момент в отношениях между Францией и Россией. Потому, что мы должны, как я считаю, продвигаться по пути диалога. Спасибо, что уделили нам время. И, как и Вы, я надеюсь, что по итогам этой встречи мы сможем выработать определенные направления работы, над которыми сможем продолжить работу в ближайшие недели и месяцы», - заявила Парли.

Итогом встречи может стать согласованный перечень задач для экспертов обеих стран, который призван наполнить взаимодействие России и Франции новым содержанием, предложил Сергей Шойгу в завершение разговора.