В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В Москве и области объявлен «желтый» уровень опасности из-за риска возникновения пожаров, при этом коэффициент высокой пожароопасности может варьироваться в зависимости от выпадения осадков, температуры воздуха, влажности и других характеристик, влияющих на вероятность возникновения природных пожаров.

Отмечается, что такая угроза существует, но с точки зрения комфортных погодных условий в Москве в ближайшие дни будет сохраняться солнечная, безоблачная, тихая, без осадков погода. Среднесуточная температура воздуха при этом превысит климатическую норму на 5-6 градусов.

«В дневные часы воздух прогреется до 22-24 градусов, в какие-то дни до 25 градусов, ночью столбики термометров не опустятся ниже отметки 9-10 градусов», - сообщил «Звезде» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Он добавил, что такая погода сохранится в столичном регионе и в большинстве регионов северо-запада и центра европейской части России до четверга включительно.

В пятницу и субботу ожидается появление холодного атмосферного фронта, температура может понизиться в дневные часы до 16-19 градусов, по ночам до 7-11 градусов, при этом похолодание не будет продолжительным. Уже с воскресенья-понедельника температура вновь повысится, погода наладится, хоть будет и не так тепло, как сейчас, однако температура будет выше 20 градусов.