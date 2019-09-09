Вышинский поблагодарил Владимира Путина за поддержку

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина за поддержку. Кроме того, журналист отметил вклад главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в дело его освобождения и поблагодарил всех, кто поддерживал его на протяжении долгих месяцев заточения на Украине.

«Спасибо огромное всем тем людям, которые поддержали меня, которые боролись за мой выход. Спасибо лично Владимиру Путину. Он первый из крупнейших политических лидеров заявил о том, что я человек, который страдает безвинно, поскольку за профессиональную деятельность наказывать нельзя», - заявил Вышинский на своей пресс-конференции.

Комментируя обыски в офисе РИА Новости Украина, Вышинский добавил, что их целью было разрушить редакцию, а не следствие. Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 7 сентября прошлого года по подозрению в поддержке самопровозглашенных народных республик Донбасса и государственной измене. Суд восемь раз продлевал срок содержания Вышинского под стражей. При этом журналист отрицал свою вину и последовательно доказывал, что его преследование незаконно.

Двадцать восьмого августа глава портала был освобожден. Москва и Киев обменялись задержанными и осужденными 7 сентября. Каждая из сторон отпустила 35 человек, в числе которых оказались и 24 украинских моряка, ставшие участниками вооруженной провокации в российских территориальных водах Черного моря.