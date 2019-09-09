Роскачество обнаружило опасный токсин в шоколадных шариках

Эксперты Роскачества обнаружили опасный токсин в сухих завтраках для детей. Речь идет о шоколадных шариках, которые школьники любят есть с молоком.

Отмечается, что большинство таких завтраков не содержало в себе опасных веществ, ГМО, пестицидов, тяжелых металлов, красителей или консервантов. При этом не обошлось и без низкокачественных продуктов.

Так, в товарах пяти брендов специалисты обнаружили опасный охратоксин А2. Он негативно влияет на почки, а также может вызывать атрофию канальцев, интерстициальный фиброз и другие заболевания.

«При этом нужно отметить, что острые отравления крайне редки. Эксперты отмечают, что охратоксин А мог возникнуть из-за отсутствия проверки входного сырья (зерна) на наличие микотоксинов», - уточняется в пресс-релизе, опубликованном на сайте.

Также в отдельных случаях пятнадцати брендов оказался сильно превышен уровень сои и сахара. По итогам исследования Всемирной организацией здравоохранения были разработаны рекомендации по сокращению свободных сахаров.

Всего в рамках исследования было проверено 18 наиболее популярных на российском рынке брендов сухих завтраков стоимостью от 12 до 186 рублей за 100 граммов продукта. Товары были исследованы по 222 показателям качества и безопасности. Продукция 17 торговых марок произведена в России (Москва, Новочеркасск, Псков, Челябинск, Московская, Ростовская, Ульяновская и Челябинская области), и один бренд - из Германии.