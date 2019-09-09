США надеются на новый обмен заключенными между Украиной и Россией

В США заявили о важности прошедшего в выходные обмена заключенными между Россией и Украиной. Об этом на своей странице в Twitter написал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Он также отметил, что США продолжат поддерживать украинский народ.

«Этот обмен пленными является большим событием. Мы также надеемся в будущем увидеть воссоединение большего числа украинских заключенных с семьями», - отметил Болтон.

Ранее американский лидер Дональд Трамп также поздравил страны с обменом, заявив, что это «может стать первым гигантским шагом к заключению мира».

Россия и Украина обменялись заключенными в формате «35 на 35» в прошедшую субботу, 7 сентября. В Москву были, в частности, доставлены бортами руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, ранее освобожденный судом в Киеве, а также свидетель по делу о крушении малайзийского рейса MH17 в Донбассе Владимир Цемах. В свою очередь, Россия передала Киеву режиссера Олега Сенцова и задержанных за нарушение российской границы украинских моряков.