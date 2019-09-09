Драка дебошира с полицейскими в новосибирском аэропорту попала на видео
Сотрудники полиции задержали дебошира, который устроил скандал в новосибирском аэропорту Толмачево. Внимание патрульных привлекли громкие крики нетрезвого пассажира, который хамил сотрудникам аэровокзала и представителям авиакомпании.
Нарядом патрульно-постовой службы линейного отдела МВД России 42-летний житель Ростовской области был задержан и доставлен в отделение полиции для дальнейших разбирательств.
«Задержанный продолжал вести себя неадекватно, пытался покинуть помещение дежурной части, толкал сотрудников полиции, публично в присутствии посторонних лиц оскорбил нецензурной бранью транспортного полицейского, находившегося при исполнении служебных обязанностей», - говорится в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД РФ.
Обский городской суд по материалам административного дела назначил задержанному денежный штраф. К тому же решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Оскорбление представителя власти». Сейчас проводится процессуальная проверка.