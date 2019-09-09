В ООН прокомментировали обмен заключенным между РФ и Украиной

Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, и высоко оценил действия президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского, благодаря которым такой обмен стал возможен.

«Генеральный секретарь приветствует обмен заключенными и задержанными, который состоялся 7 сентября между Российской Федерацией и Украиной, и высоко оценивает усилия всех, кто был причастен к его реализации, включая президента (Украины - прим. ред.) Владимира Зеленского и президента (России - прим. ред.) Владимира Путина», - изложил позицию генсека его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Гутерриш при этом выразил надежду на то, что осуществленный обмен поможет восстановить конструктивный диалог между Киевом и Москвой. Генсек ООН также призвал Россию и Украину продолжать двигаться в направлении уменьшения напряженности и претворения в жизнь Минских договоренностей.

Напомним, 7 сентября Москва и Киев обменялись удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». Стоит отметить, что подготовка данного обмена была заметно активизирована после избрания Владимира Зеленского на пост президента Украины. 5 сентября российский лидер Владимир Путин заявил, что обмен может стать шагом в сторону нормализации отношений между двумя странами.