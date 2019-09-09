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В посольстве РФ жестко раскритиковали деятельность британских СМИ

Тамара Астапенкова
00:36 09.09.2019
Российские дипломаты считают, журналистика вырождается во «вседозволенность и безответственность».
В посольстве РФ жестко раскритиковали деятельность британских СМИ
© Фото: Gustavo Valiente, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Посольство РФ в Лондоне опубликовало заявление, в котором резко высказалось о статье, опубликованной в британской The Sunday Times. В российской дипмиссии считают данную публикацию примером вопиющей некомпетентности и ангажированности.

Речь идет о статье, в которой рассказывается о мнимой причастности российских спецслужб к террористическим актам, произошедшим в Москве в 1999 году.

По мнению российских дипломатов, подобными материалами близкие к британскому правительству СМИ отвлекают внимание соотечественников от проблем в собственной стране.

«Мы уже привыкли к тому, что при обострении политической ситуации в Великобритании близкие к правительству СМИ вбрасывают в информационное поле разнообразные сюжеты, связанные с Россией, которые призваны отвлечь внимание британских граждан от событий, происходящих в самой стране», - говорится в заявлении посольства РФ в Лондоне.

В дипмиссии обратили внимание на «искусственную привязку» опубликованного материала к муниципальным выборам в Москве и других регионах. В российском посольстве напомнили, что предлагаемая британскими журналистами версия о якобы причастности спецслужб к терактам, в свое время обсуждалась в оппозиционных кругах. Но она была отвергнута даже самыми ярыми противниками российской власти.

Дипломаты считают, что автор материала «опустился до прямой лжи», поскольку заявил, что после взрывов якобы никто не был наказан. Ему напомнили, что в 2004 году были приговорены к пожизненному лишению свободы Адам Деккушев и Юсуф Крымшамхалов.

«Рассматриваем публикацию в Sunday Times как очередной пример вопиющей некомпетентности и ангажированности отдельных британских СМИ», - заявили в посольстве РФ в Лондоне.

Российские дипломаты уточнили, что подобные статьи выходят на фоне попыток британских властей стать лидерами в борьбе за свободу СМИ во всем мире. В посольстве РФ считают, что в самой Великобритании «свободная журналистика вырождается во вседозволенность и безответственность».

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