Хаджимба объявил о своей победе на выборах президента Абхазии

Действующий лидер Абхазии Рауль Хаджимба объявил о своей победе во втором туре президентских выборов в республике. Хаджимба поблагодарил своих сторонников, собравшихся у его штаба в Сухуми, за оказанную поддержку.

«Мы победили благодаря вам, я благодарю всех за поддержку», - приводит РИА Новости слова президента Абхазии.

Напомним, 25 августа в Абхазии состоялся первый тур выборов президента, по результатам которого Хаджимба обошел своих оппонентов. Вторую и третью строчки заняли кандидат Алхас Квициния и советник действующего главы республики Олег Аршба.