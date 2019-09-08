Слишком много совпадений: экс-морпех из США назвал НЛО причиной землетрясений

Землетрясения и другие стихийные бедствия обрушаются на планету, после того, как над этими местами пролетает НЛО. В этом уверен бывший морской пехотинец США Ник Карназе.

Ранее Карназе, по собственному признанию, входил в расследовательскую группу, которая занималась сбором доказательств существования инопланетной жизни.

«Мы видим много совпадений, связанных с землетрясениями, что очень интересно», - заявил он Daily Star.

В частности, бывший военнослужащий выделил Южную Америку как регион, подвергшийся землетрясениям и «нападкам НЛО» соответственно.

Ранее сразу пять пилотов ВМС США рассказали, что при выполнении задач не раз встречались с космическими кораблями.