«Комсомольск под Амуром»: кадры наводнения в городе

Комсомольск-на-Амуре затопило мощными ливнями. Уровень воды превысил восемь метров, при том, что критической отметкой считается 6,5 метров.

В зоне подтопления - более ста жилых домов и свыше 350 приусадебных участка, еще в двух сотнях многоквартирных домов подтоплены подвалы. На кадрах, опубликованных очевидцами в Сети, видно, как автомобили не едут, а буквально плывут по дорогам.

Улицы сейчас больше похожи на каналы с водой, чем на дороги. Люди также вынуждены переходить «реки» вброд. Некоторые жители в шутку предлагают переименовать город в «Комсомольск под Амуром».

Однако ситуация может усугубиться. По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 8 сентября, на город обрушится циклон. Из Китая на Комсомольск движется тайфун «Линлин», он принесет с собой проливные дожди. В связи с этим на дамбе в микрорайоне Менделеева ввели ночное дежурство, а на главных улицах готовят для перекрытия мешки с песком.

Из-за паводковой ситуации в повышенную готовность приведены все коммунальные службы города.