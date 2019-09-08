В Севастополе обсудили закон о защите военных памятников

Законопроект о введении санкций за снос и осквернение памятников защитникам Отечества за рубежом, инициированный Министерством обороны РФ, планируется внести в Госдуму до конца этого года.

Чтение документа прошло накануне в Севастополе.

«Министерство обороны и все, кто принимал участие в дискуссии, сошлись во мнениях, что сейчас должны быть зафиксированы прежде всего: запрет на въезд и экономические санкции», - рассказал депутат Госдумы Евгений Ревенко.

Ранее Минобороны России предложило дополнить Уголовный кодекс РФ отдельной статьей, предусматривающей ответственность за уничтожение или осквернение воинских захоронений и памятников воинам. За правонарушение предлагалось ввести штраф до трех миллионов рублей или лишение свободы сроком до пяти лет.