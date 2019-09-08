Новые подробности: участник поисковой группы рассказал о трагедии на перевале Дятлова

60 лет назад в горах Северного Урала загадочно погибла группа туристов из девяти человек. Причина трагедии на перевале Дятлова, казалось бы, найдена. Людей накрыла лавина. Но это - официальная точка зрения. Зимой 2019 года российская прокуратура провела очередное расследование и вынесла вердикт: в смерти людей криминальной составляющей нет.

Однако в мае 2019-го родственники туристов из группы Дятлова обратились лично к главе СК России Александру Бастрыкину. Они просили возобновить расследование и, в первую очередь, приобщить к нему дело 1959 года, которое хранится в архивах ФСБ - первое дело, которое было заведено по факту гибели группы Дятлова. За все это время его материалы не использовались при дополнительных расследованиях, и они до сих пор засекречены. Именно в архиве ФСБ находятся ответы на все вопросы - так считают родственники погибших туристов. Они не сомневаются, что уральские студенты были убиты.

Михаил Шаравин, непосредственный участник спасательной операции, первым обнаружил на склоне горы Холат-Чахль первых погибших. Своими воспоминаниями он поделился с журналистами программы «Скрытые угрозы».

«Четыре трупа были аж в мае обнаружены глубоко под снегом. Но они-то и оказались наиболее травмированными. Это и травмы на лице, и на руках, сбитые казанки пальцев. То есть там настоящий рукопашный бой произошел, в результате которого они получили травмы», - считает он.

12 февраля 1959 года туристы должны были дойти до конечной точки маршрута - поселка Вижай, послать телеграмму в институтский спортклуб, а 15 февраля вернуться в Свердловск. Но ни в назначенные дни, ни позже группа в конечной точке маршрута не появилась. 22 февраля были начаты поисково-спасательные работы, и была обнаружена одна странная вещь.

«Маршрут Дятлов утвердил, но маршрутные книжки унес с собой. Были свидетели, которые знали, что они идут на северный Урал, что самой северной точкой их маршрута будет гора Отортен. Но интересно то, что вертолетчики, которые нас забрасывали, они нас не довезли до горы Отортен порядка 4 километров. Чья это была идея? Я думаю, что это не их была идея, а, наверное, им сразу тайно было такое задание выдано», - уверен участник поисковой группы.

Почему Дятлов держал в секрете маршрут, теперь уже выяснить невозможно. Палатку, присыпанную снегом на склоне горы Холат-Чахль, обнаружили 26 февраля. Ее стенка, обращенная вниз по склону, была разрезана изнутри. Чуть позже эксперты установят, что палатку могли разрезать и снаружи, но эти материалы проверки были изъяты из основного уголовного дела сотрудниками КГБ.

27 февраля в полутора километрах от палатки были обнаружены изувеченные тела Юрия Дорошенко и Юрия Кривонищенко. Молодые люди лежали у кедра в лесу. Полуголые, обожженные, недалеко от костра. Ветки на кедре были срезаны ножом на высоте в 4-5 метров.

«Ребята были раздеты, в нижнем белье. Бросилось в глаза, что у них руки и ноги как бы коричневые, обожженные. Один лежал на другом. Нога у него была отброшена в сторону, лежала на другом трупе. Было ясно, что такую позу сами они занять не могли, если бы, спасаясь от холода, здесь замерзли. То есть положены они были кем-то в этом положении. И положены они были явно еще когда они не были застывшими, не окоченевшими, что такую позу занимали», - поделился воспоминаниями Михаил Шаравин.

Вскоре в 300 метрах вверх по склону было найдено и тело Игоря Дятлова. На нем были лыжные брюки, кальсоны, свитер и меховая безрукавка. На лице - ледяной нарост, который означает, что перед смертью он дышал в снег.

Тела последних ребят обнаружили в мае, как начал таять снег. Именно тогда, у ручья в воде, еще в 75 метрах от кедра и нашли Люду Дубину. Николай Тибо-Бриньоль лежал рядом. Он получил смертельную травму головы и, по мнению медиков, умер, не приходя в сознание.

Сколько всего существует версий гибели участников группы Дятлова? Могла ли произойти драка между туристами и по какой причине? Какую роль сыграл нож, найденный у того, кто умер последним? А также чем грозит человечеству извержение супервулкана Йеллоустоун в США и почему акватория Черного моря способна стать новым энергетическим клондайком? Смотрите в специальном выпуске альманаха «Скрытые угрозы». Не пропустите премьеру в понедельник, 9 сентября, в 19.40 на телеканале «Звезда».