Польский журналист Лукаш Гадзала призвал власти страны налаживать отношения с Россией, поскольку от конфронтации с РФ Варшава теряет гораздо больше, чем Москва.

Он уверен, что в интересах любого небольшого государства выстраивать диалог с сильным и крупным соседом. Гадзала отметил, что, благодаря своим действиям, польское руководство отстраняется от стран Запада, которые в последнее время, напротив, идут на сближение с Россией.

Корреспондент считает неверной политику Варшавы, которая отказывается от любого контакта с Москвой. Свое мнение Гадзала выразил в статье, опубликованной в газете Rzeczpospolita.

Первого сентября в Польше прошли мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Россия на них не была приглашена, в отличие от союзников Варшавы по НАТО и ЕС, в том числе Германии.