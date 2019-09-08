Вандал повредил статую «Атакующий бык» в Нью-Йорке
Мужчина был оперативно задержан полицией.
© Фото: cbenavidesTV, Facebook
В Нью-Йорке вандал набросился на статую «Атакующий бык» на Уолл-стрит и нанес ей серьезные повреждения.
Фотографии с места появились в Сети.
Испортившего памятник 42-летнего преступника уже задержали. Его обвиняют в хулиганстве и незаконном владении оружием, пишет New York Post.
Мотивы, побудившие Тевона Варлака на преступление, не сообщаются.
Бык весом 3,5 тонны - символ оптимизма на фондовом рынке - был создан итальянским скульптором Артуро Ди Модика в 1989 году. Он является популярной достопримечательностью у туристов и символом Нью-Йорка.