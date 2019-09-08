Трамп поиграл с котом и лазерной указкой на фоне карты урагана «Дориан»: видео

Президент США Дональд Трамп разместил видео, на котором он «играет с кошкой», водя лазерной указкой по карте движения урагана «Дориан».

Кадры размещены в Twitter-аккаунте главы Белого дома. Видео сопровождается веселой музыкой из британского сериала «Шоу Бенни Хилла». Судя по комментариям, часть подписчиков оценила юмор американского лидера, другая посчитала, что подобные шутки не уместны.

Ранее Трамп вступил в спор с синоптиками, выразив уверенность, что циклон способен достичь штата Алабама. Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова несколько дней назад. Жертвами стихии стали не менее 43 человек, около 70 тысяч нуждаются в помощи. Более 13 тысяч строений повреждено или разрушено, затоплены обширные территории.