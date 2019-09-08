Тайна разгадана: кадры, объясняющие феномен Лох-Несского чудовища

Крупное существо в озере Лох-Несс показали на видео.

Пользователи Сети высказали предположение, что кадры являются прямым доказательством существования чудовища, обитающего в водах Шотландии.

Тем не менее, эксперты Университета Отаго в Новой Зеландии утверждают: на видео запечатлели огромного угря. Его длина может достигать десятков метров.

С мнением ученых согласился и местный совет рыболовства.

«Давайте будем честными - когда вы видите крупный объект в форме угря, проходящий мимо вашей камеры в воде, первое, о чем вы думаете, что это чудовище Лох-Hесс», - гласит подпись к видео.

Ролик просмотрели 11 тысяч человек. Как отмечает Daily Star, многие отказываются верить в то, что на кадрах представлен угорь, а не легендарный монстр.