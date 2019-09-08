Звезда «Секретных материалов» сыграет Маргарет Тэтчер

Актриса Джиллиан Андерсон исполнит роль премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в новом сезоне сериала «Короны».

Сейчас лента находится в производстве, заверили в Twitter создатели сериала. Дата премьеры не сообщается. Однако ожидается, что на экраны «Короны» выйдут не ранее 2020 года.

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«Я так взволнована, что присоединилась к актерскому составу и съемочной группе "Короны" и получила возможность изобразить такую сложную и противоречивую женщину», - призналась Андерсон.

Джиллиан Андерсон стала популярной после того, как сыграла главную роль - агента Салли - в «Секретных материалах».