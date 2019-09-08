Опубликован полный трейлер «Екатерина Великая» с Хелен Миррен

В Сети появился первый полный трейлер мини-сериала «Екатерина Великая». В четырех эпизодах исторической драмы рассказывается о последних годах правления русской императрицы, реформах, проведенных во время ее царствования и расширении границ Российской империи.

Главную роль в сериале исполняет оскароносная британская актриса Хелен Миррен. Одна сюжетных линий сериала посвящена отношениям Екатерины II с ее фаворитом - генералом-фельдмаршалом Григорием Потемкиным (Джейсон Кларк).

Режиссером «Екатерины» выступил Филип Мартин, известный по съемкам телешоу «Корона», «Валландер», «Туннель». Премьера ожидается 21 октября на канале HBO.