Опубликован полный трейлер «Екатерина Великая» с Хелен Миррен
Премьера четырехсерийного фильма ожидается 21 октября на канале HBO.
© Видео: HBO, YouTube © Фото: HBO, YouTube
В Сети появился первый полный трейлер мини-сериала «Екатерина Великая». В четырех эпизодах исторической драмы рассказывается о последних годах правления русской императрицы, реформах, проведенных во время ее царствования и расширении границ Российской империи.
Главную роль в сериале исполняет оскароносная британская актриса Хелен Миррен. Одна сюжетных линий сериала посвящена отношениям Екатерины II с ее фаворитом - генералом-фельдмаршалом Григорием Потемкиным (Джейсон Кларк).
Режиссером «Екатерины» выступил Филип Мартин, известный по съемкам телешоу «Корона», «Валландер», «Туннель». Премьера ожидается 21 октября на канале HBO.