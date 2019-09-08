Книги «Гении разведки» и «Герои "СМЕРШ"» представили на Московской международная ярмарке

В 75-м павильоне ВДНХ проходит 32-я Московская международная книжная выставка-ярмарка. Ее гостей ждут мастер-классы, встречи с авторами и медийными лицами.

В субботу, 7 сентября, свои книги представили Александр Бондаренко и Николай Долгополов.

Российский журналист, писатель-документалист, историк спецслужб Николай Долгополов презентовал «Гении разведки». Главное отличие книги от других произведений подобного рода в том, что многих своих героев автор хорошо знал лично и поддерживал с ними добрые отношения долгие годы.

Русский военный писатель, полковник Александр Бондаренко рассказал о своем произведении «Герои "СМЕРШ"». Эта книга - о войне и о тех людях, которые обеспечивали безопасность сражающейся Красной армии.

Московская международная книжная ярмарка открыта на ВДНХ до конца воскресенья, 8 сентября.