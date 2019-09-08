Конец света: разрушительный ураган «Дориан» обесточил провинции Канады

Более 300 тысяч жителей провинции Новая Шотландия на юго-востоке Канады остались без электричества из-за приближения урагана «Дориан». Обесточены также 14 тысяч домов и предприятий в провинции Нью-Брунсвик.

Стихия бушует в 220 километрах к юго-западу от портового города Галифакс. Ураган достиг второй степени из пяти возможных, когда приблизился к побережью, сейчас он движется в северо-восточном направлении.

Также известно, что в Галифаксе из-за порывов ветра рухнул на дома башенный кран, данных о погибших и пострадавших нет. Ураган вырвал десятки деревьев, повалил на землю несколько рекламных конструкций. В ликвидации последствий «Дориана» окажут помощь вооруженные силы Канады.

Больше всего от удара стихии пострадали жители Багамских островов. Там погибли как минимум 43 человека, но число жертв продолжает расти.