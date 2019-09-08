Названы наиболее полезные и вредные продукты для работы мозга

Работа мозга всерьез зависит от питания человека, уверены медики. Употребление некоторых продуктов может улучшить деятельность, а других, наоборот, значительно ухудшить.

К продуктам, которые обязательно стоит добавить в свой рацион, врачи отнесли ягоды, свежие овощи, орехи, рыбу и морепродукты.

Также благоприятно на работу мозга влияют бобы, фрукты, мясо птицы, зерновые и молочные диетические продукты.

Тем, кто особенно тщательно следит за своим здоровьем, стоит отказаться от жареного, красного мяса, полуфабрикатов, соли и молочных продуктов из цельного молока, пишет «Медикфорум».

Ранее диетологи развенчали миф о вреде перекусов на ночь и рассказали, какие продукты стоит употреблять в позднее время суток.