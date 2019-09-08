Сезон ураганов: NASA показало спутниковые снимки бушующих на Земле штормов

Эксперты NASA насчитали четыре разрушительных урагана, которые в данный момент сформировались в Западном полушарии Земли.

На изображении, опубликованном Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства, видно, что помимо смертоносного «Дориана», который зверствовал на Багамских островах, в восточной части Тихого океана расположился ураган «Джульетта». Скорость ветра в обоих достигает 160 км/ч.

© NASA, Joshua Stevens, NOAA

Шторм «Фернан» уже достиг северо-востока Мексики, а ураган «Габриэль» двигается через Атлантику к побережью Африки, скорость ветра внутри него составляет около 80 км/ч. Однако, по оценке специалистов, для суши опасности он пока не представляет.

Еще один сильный шторм «Факсай» идет с запада на северо-запад Тихого океана. Предполагается, что он зайдет на территорию Японии в районе Токио со скоростью 148 км/ч в воскресенье, 8 сентября.