Ученые нашли продукт, который может защитить от рака простаты

Регулярное употребление грибов может уберечь мужчин среднего возраста от рака предстательной железы. К такому вывод пришли ученые из Японии и США по итогам исследования, описанного в издании International Journal of Cancer.

По мнению ученых, антиоксиданты, которые содержатся в таких грибах, как вешенки, шиитаке и маитаке, положительно влияют на организм мужчин.

Эксперты установили, что регулярное потребление грибов помогает улучшить состояние независимо от клинической стадии заболевания, а также способствует профилактики рака предстательной железы.

Отмечается, что употребление грибов три раза в неделю способно на 17% снизить риск развития опасного заболевания.

В целом в эксперименте приняли участие 36,5 тысяч мужчин в возрасте от 40 до 79 лет. Ученые в течение 13 лет наблюдали за ними и собирали медицинские данные. Примечательно, что положительный эффект от грибов лучше всего наблюдался у испытуемых в возрасте от 50 лет.