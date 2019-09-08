Врачи назвали лечебные свойства водки

Врачи открыли лечебные свойства водки при остеохондрозе. Во время обострения болезни медики советуют делать компрессы с этим напитком.

Оказалось, что такая процедура помогает снимать отеки, а также прогревать нужную область, снимая боль. Данный метод будет еще эффективнее, если в водку добавить мед и держать компресс как можно дольше - не менее двух часов.

Врачи отметили, что при остеохондрозе водку можно использовать только наружно, исключив принятие внутрь, говорится на портале «Медикфорум».