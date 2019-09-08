Почти 24 тысячи жителей Приморья остались без света из-за дождя

Отключение электричество в Приморском крае произошло из-за сильного ветра и ливня. Без света в данный момент остались почти 24 тысячи человек.

По данным Минэнерго РФ, седьмого сентября с 21.25 по московскому времени и по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий зафиксированы отключения в сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.

«Без электроснабжения остались бытовые потребители (около 23 тысячи 900 человек). Мощность отключенных потребителей - 7,0 МВт», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы.