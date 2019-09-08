Ночной адреналин: канатоходцы прогулялись между небоскребами «Москва Сити»

Канатоходцы из России, Германии, Канады и Франции поборолись за право стать новыми рекордсменами Гинесса по хайнлайну. Для этого экстремалам было необходимо преодолеть расстояние примерно в 250 метров между башней «Око» и небоскребом Neva Towers.

В День города участники соревнований вышли на трос, натянутый на высоте 350 метров над землей. «Звезда» публикует кадры, на которых один любителей адреналина в праздничной экипировке (мужчина обмотал себя горящей гирляндой), пытается пройти до другого здания. Эпичности моменту добавляет сильный ветер и огни ночной Москвы, расстилающиеся на фоне происходящего шоу.

Рекорд по хождению по канату, натянутому между зданий, удалось установить немецкому экстремалу Фриди Кюне.

Предыдущий рекорд по хайнлайну был установлен в декабре 2016 года в Мехико спортсменом Александром Шульцом. Он прошел по стропе длиной 217 метров на высоте 247 метров между небоскребами Torre Reforma и Torre Bancomer.

Новое достижение почти на 100 метров выше предыдущего рекорда, и его внесут в «Книгу рекордов Гиннесса». Рекорд был зафиксирован в 11.44 по московскому времени, сообщили в пресс-службе оргкомитета уличных мероприятий «Московские сезоны».