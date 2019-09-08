Слепой отец спас сына-инвалида во время урагана «Дориан»

Незрячий житель Багамских островов вынес своего взрослого сына-инвалида на плечах из дома, пытаясь спастись от урагана «Дориан».

49-летний Брент Лоу и его 24-летний сын, у которого диагностирован церебральный паралич, прятались от урагана в своем доме на острове Абако. Однако конструкция не выдержала, и ветер снес крышу. Семье пришлось срочно уходить из здания. Инцидент произошел 31 августа.

Бренту Лоу пришлось взвались на себя своего сына и на ощупь пробираться через обломки из разрушающегося дома. Мужчине удалось дойти до ближайшего сохранившегося здания. Там Лоу и еще несколько людей ждали спасателей, которые прибыли на место только второго сентября. В результате пострадавших эвакуировали в убежище, где люди смогли поесть и отдохнуть. На другой день их отвезли в столицу - город Нассау.

Ситуация еще больше осложнилась тем, что Лоу не знает, уцелела ли его старшая дочь, с которой он не может связаться уже несколько дней. Мужчина хочет как можно скорее вернуться в Абако вместе с сыном - к родственниками и друзьям.

Но Лоу не знает, что его ждет, ведь 90% зданий региона полностью разрушены, пишет New York Times.

Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова неделю назад. По последней информации, в результате стихийного бедствия погибли 43 человека, пострадали 70 тысяч.