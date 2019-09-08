Вдова солиста Linkin Park выходит замуж за пожарного

Фанаты группы Linkin Park до сих пор скорбят о смерти солиста Честера Беннингтона, который умер в 2017 году. Его вдова Талинда тоже переживала трагедию, но на днях объявила о новой помолвке.

В своем Instagram она рассказала, что выходит замуж за мужчину по имени Майк, которого называет «своим ангелом на Земле». Избранник женщины работает пожарным и очень импонирует всем близким погибшего певца. Его приняли и музыканты группы, и родственники Беннингтона.

Семья Беннингтона в то же время попросила не осуждать вдову и принять ее выбор.