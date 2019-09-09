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Хрупкий мир: Минобороны РФ рассекретило документы о подписании Пакта о ненападении

Вадим Синицын
00:00 09.09.2019
Договор о ненападении между СССР и Германий был подписан 80 лет назад. Рассекреченные документы раскрывают подробности о состоянии дел в военной политике накануне большой войны.
Хрупкий мир: Минобороны РФ рассекретило документы о подписании Пакта о ненападении
© Фото: Минобороны РФ

На сайте министерства обороны России открыт новый мультимедийный раздел. Он содержит документы, связанные с 80-летней годовщиной подписания Пакта о ненападении между Советским Союзом и Германией.

Большинство материалов публикуются впервые. Рассекреченные документы из фондов Центрального архива МО РФ раскрывают ранее неизвестные подробности о состоянии дел в военной политике мира накануне мировой войны.

Данные материалы призваны помочь читателям составить собственное представление о решениях, принимаемых руководством страны в сложнейшей политической обстановке. В числе документов – докладные записки, шифрограммы, свидетельства очевидцев и воспоминания ключевых лиц событий.

© Минобороны РФ

Среди опубликованных материалов присутствует служебная записка начальника Генштаба РККА Бориса Шапошникова в адрес наркома обороны СССР. Важность этого документа подчеркивается тем фактом, что 31-страничный документ написан Шапошниковым самостоятельно без помощи секретаря машинистки. В нем начальник Генштаба РККА оценивает военную угрозу от различных государств по состоянию на 24 марта 1938 года.

© Минобороны РФ

В разделе приведены оценки дел различных советских военных специалистов. Отмечается, что эксперты считали наиболее вероятной угрозой для СССР не только союз Германии и Италии, но также и Польшу, которая находилась в орбите влияния фашистского блока. Объединенные силы Германии и Польши в канун войны составили бы более 160 пехотных дивизий. Вместе с тем в мае 1939 года нарком обороны Советского Союза Климент Ворошилов отмечал в переговорах с французами и англичанами, что СССР способен выставить 136 дивизий.

«Следует учитывать, в какой непростой исторический период был подготовлен этот документ. В марте 1938 года, за считанные дни до его подписания, Германия присоединила к себе Австрию. Осенью того же года предположения руководства РККА о сближении Германии и Польши нашли яркое подтверждение во время Мюнхенской драмы. Польша приняла участие в разделе Чехословакии, присоединив к себе Тешинскую область и согласившись с территориальными претензиями Германии», - отмечается в сообщении военного ведомства.

Публикация документов об заключении Пакта о ненападении из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн, а именно истории освобождения Восточной Европы.

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