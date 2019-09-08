В Мосизбиркоме назвали среднюю явку на выборах

Средняя явка по округам на выборах в Мосгордуму по итогам обработки 21% протоколов составляет от 21 до 22%. Соответствующее заявление сделал руководитель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

«Средняя явка по округам по итогам обработки 21% протоколов — от 21 до 22%», - приводит РИА Новости слова Горбунова.

При этом глава Мосгоризбиркома уточнил, что «окончательная явка значительно не изменится».

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова озвучила предварительную информацию о выборах 8 сентября. По ее словам, ни на одном избирательном участке голосование не было признано недействительным.