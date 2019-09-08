В жилом доме в Геленджике произошел крупный пожар
Площадь пожара в частном домовладении составила 1000 квадратных метров.
© Фото: Nikolay Gyngazov, Russian Look, Globallookpress
Крупный пожар вспыхнул в одном из частных домовладений в Геленджике. В настоящий момент площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров. Существует угроза распространения огня.
«В 19:39 мск поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном по адресу: город Геленджик, улица Борисовская. Существует угроза распространения пожара», - приводит ТАСС сообщение ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
В экстренном ведомстве подчеркнули, что в 21:28 мск пожару был присвоен «повышенный ранг». Тушением огня занимаются 90 человек и 15 единиц спецтехники. Согласно предварительным данным, во время ЧП никто не пострадал.