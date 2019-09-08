В МВД рассказали о работе полиции в единый день голосования

Сотрудники полиции не допустили нарушений общественного порядка, способных повлиять на итоги выборов в единый день голосования. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел России.

В охране избирательных участков задействовали более 130 тысяч сотрудников ведомства. Кроме того, безопасность обеспечивали военнослужащие Росгвардии, представители народных дружин, частных и общественных охранных организаций.

«В результате принятых мер нарушений общественного порядка, способных повлиять на итоги выборов, не допущено. После закрытия участков сотрудниками полиции организовывается безопасная транспортировка избирательных бюллетеней и документации в территориальные избирательные комиссии», – говорится на сайте МВД РФ.

Выборы 8 сентября завершились на всей территории России, участковые комиссии приступили к подсчету голосов. Средняя явка, по данным на 18.00, составила 33,75%.