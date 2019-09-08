Шторм в Крыму унес жизни шести человек

В Крыму во время шторма в Черном море утонули шесть человек.

«В акватории Черного моря спасено пять человек. Шестеро получили травмы, несовместимые с жизнью», - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Республике Крым.

Как рассказали в ведомстве, что люди купались в море, несмотря на предупреждение об усилении ветра до 17-22 метров в секунду. Помощь потребовалась пятерым купальщикам на пляже «Краб» поселка Отрадное (Большая Ялта), спасатели поспешили им на помощь, но спасти удалось только троих, еще два человека скончались от полученных в море травм.

На пляже «Солярис» в районе гостиницы «Ялта-Интурист» двое мужчин не смогли самостоятельно доплыть до берега. Их помогли сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам на катере «Лидер».

Также была оказана помощь мужчине и женщине, купавшимся в районе технической зоны ялтинской набережной имени Ленина. Мужчину на борт катера подняли спасатели, а женщине, которая выбилась из сил и просила о помощи, помогли отдыхающие.